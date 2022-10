Shiffrin ei seo karjääri lõppu Stenmarki rekordi ületamisega

USA mäesuusatäht Mikaela Shiffrin rääkis nädalavahetusel algava mäesuusatamise MK-hooaja eel, et ei pea oma karjääris esmatähtsaks Ingemar Stenmarki etapivõitude rekordi ületamist.

Sel nädalal Austrias Söldenis hooaega alustav 27-aastane ameeriklanna on karjääri jooksul võitnud 74 MK-etappi ehk on kaheksa võidu kaugusel Lindsey Vonni tulemuse kordamisest, Rootsi legendi Ingemar Stenmarki rekordini on veel 12 võitu.

"Kui ma suudaksin selle rekordini jõuda, hindaksin seda kahtlemata väga kõrgelt," sõnas Shiffrin Söldenist reporteritele. "See tähendaks, et olin oma karjääri jooksul vaatamata vigastustele ja traumaatilistele kogemustele järjepidevalt tipus. Siiski ei tunne ma, et pean enne karjääri lõppu selle rekordi ületama."

"Minu karjääri lõpp peaks täielikult olema seotud sellega, kuidas end suuskadel tunnen. Ausalt öeldes võiks see juhtuda homme ja ma oleksin oma saavutustega ikka rahul," lisas ameeriklanna.

Mullu Söldenis võidutsenud Shiffrin endale seekord enne laupäevast suurslaalomit favoriidikoormat ei pane. "Olen veidi raskustes olnud ja seega pole oma valmistusega eriti rahul. Armastan aga Söldenit ja loodan, et need head tunded löövad ka mäele jõudes välja," sõnas kahekordne olümpiavõitja.