Eesti klubid jätkavad nädalavahetusel käsipalli Balti liigat

Eelmisel hooajal Balti liiga finaalis Viljandile kaotanud põlvakad ei ole veel sel hooajal kaotusekibedust tundma pidanud. Eesti-Läti-Leedu sarjas on praegu kirjas üks kindel 36:28 võit lätlaste üle. Tuleval nädalavahetusel minnakse külla leedukatele, kui laupäeval kohtutakse HC Amberiga ja pühapäeval VHC Sviesaga, keda eelmine aasta kahel korral võideti.

"Meil on taas pikk matk ees ja eks bussist on ikka raskem mängule minna. Aga selline see Balti liiga on, kord peavad vastased reisima ja siis jälle meie. Sviesa näol on tegemist selle sarja ühe favoriidiga, kus muuseas seisab postide vahel ka Leedu koondise puurilukk. Eelnevad hooajad on näidanud, et nendega kipuvad lahingud alati põnevad olema. Usun, et see annab meile hea ülevaate, millised on selle aasta jõudude vahekorrad. Õnneks on meil kõik mehed rivis, vaid Tõnis Kase peab seekordsed matšid vahele jätma," vaatas nädalavahetusele ette Serviti peatreener Kalmer Musting.

Mistra ja Viljandi HC üritavad Läti klubidelt punkte võtta

Mistra ja Viljandi alustasid Balti liigat väga edukalt, kui esimeses voorus võeti Leedu turneelt kaks võitu. Viljandi HC alistas Granitase kahe ja HC Dragunase 11 väravaga. Mistra alistas samad tiimid vastavalt seitsme ning ühe tabamusega. Sel nädalavahetusel vastu tulevate Läti klubide jaoks on tegemist hooaja avamängudega. "Meil on see hooaeg koosseis märgatavalt tugevam ja ühtlasem, kui eelmistel aastatel. Seetõttu oleme ettevaatlikult optimistlikud ning läheme ikka igale kohtumisele võidulootustega. Koostöö läheb järjest paremaks ja kui pisivigastused välja jätta, siis saame siiski kasutada kõiki pallureid," sõnas Mistra kogenud juhendaja Jüri Lepp.

Viljandi HC kohtub HK Ogre/HYDROX-iga ja Mistra ASK Zemessardze/LSPA-ga. Pühapäevaks vahetatakse vastased. ASK on Läti liigas kolmest matšist kaotanud ühe ja Ogre on suurte mängude arvu juures Läti liiga liider, olles võitnud neli ning jäänud vastastele alla kahes kohtumises. "Kodus mängides alustame alati võidumõtetega, ega väiksemaid eesmärke ei ole mõtet panna. Oleme Ogre koduliiga kohtumisi vaadanud ja ega seal liiga suuri muudatusi võrreldes eelmiste hooaegadega ei ole. Meil on ees tihe graafik, kus mängime üheksa päeva jooksul viis kohtumist, et peame võtma ühe matši korraga," analüüsis Viljandi treener Marko Koks.

Kaks Eesti tiimi võitlevad omavahel

Ühe mänguga piirduvad sel nädalal SK Tapa/N.R Energy ja HC Tallinn, kes lähevad esimesena nimetatu koduväljakul pühapäeval teineteisega vastamisi. Tiimid on korra juba Eesti meistriliigas sel hooajal vastamisi läinud, kui tapakad alistasid Kalevi spordihallis pealinlased 32:29. Balti liigat alustati eriilmeliselt, kui lääne-virulased said kahe kõva Leedu tiimi vastu kolm punkti, kuid Tallinn pidi samade vastaste nappi paremust tunnistama.

"Tapa mängib kodus alati ilusat käsipalli. Meil on aga kuue päeva jooksul juba kolmas mäng. Loomulikult läheme igas kohtumises võitlema ning eks siis matš näitab, kas kestame oma noore tiimiga lõpuni välja," rääkis HC Tallinna treener Risto Lepp. "Eks meil on koduväljakul alati ootused suured. Oleme tulnud alles kõva jõutreeningu pealt ning seda oli näha ka eilses mängus (karikavõistlustel suutis Tapa üheksaga kaotatud poolaja järel vahe vaid üheväravaliseks teha - toim.). Me ei saa lubada endale sarnast uinuva kaunitari taktikat, vaid peame algusest peale oma füüsilise ja mentaalse poole peale suruma. Loodetavasti saavad platsile joosta ka Kaspar Lees ja Marten Saar, kuid ega seal ka midagi kindlat ei ole," vastas SK Tapa loots Elmu Koppelmann.

Balti liiga nädalavahetuse kava:

22. oktoober

15.00 HC Amber - Põlva Serviti (Leedus)

17:00 Mistra - ASK Zemessardze/LSPA (Aruküla spordihall)

18:00 Viljandi HC - HCHK Ogre/HYDROX (Viljandi spordikeskus)

23. oktoober

14:00 SK Tapa/N.R Energy - HC Tallinn (Tapa Spordikeskus)

14:00 VHC Sviesa - Põlva Serviti (Leedus)

14:00 Mistra - HK Ogre/HYDROX (Aruküla Spordihoone)

18:00 Viljandi HC - ASK Zemessardze/LSPA (Viljandi Spordikeskus)