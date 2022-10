Samsonova alistas esikümnesse kuuluva Sabalenka, Badosa andis loobumisvõidu

Kaks tundi ja 14 minutit kestnud matš oli Samsonovale juba 20. võit viimasest 22 matšist. Venelanna jaoks oli tegu kolmanda korraga, kui ta suutis alistada maailma esikümnesse kuuluva reketi.

"Ma arvan, et mängisime täna hämmastava matši. Arina vastu on väga raske mängida," sõnas Samsonova. "Minu jaoks on ta suurepärane mängija. Astusin väljakule ja üritasin anda endast parima ning täna oli minu päev," ütles Samsonova.

"Ma olen uskumatult õnnelik. See, mida ma selle aasta viimasel kolmel kuul olen teinud, on hämmastav. See on uskumatu. Üritan lõpuni keskenduda," lisas Samsonova. Venelanna kohtub järgmises ringis Marie Bouzkovaga (WTA 38.).

Sabalenka kaotus tähendab aga seda, et nii Coco Gauff (WTA 7.) kui ka Caroline Garcia (WTA 10.) pääsevad WTA finaalturniirile.

Endine maailma esireket Viktoria Azarenka (WTA 37.) pääses 1/8-finaali, kuna tema 1/16-finaali vastane Paula Badosa (WTA 8.) oli esimese seti järel sunnitud haiguse tõttu matši pooleli jätma. Azarenka võitis esimese seti 6:2.

"Sa ei taha kunagi, et keegi katkestaks. Me läheme võitlema ja anname endast parima," ütles Azarenka pärast mängu. "See on tõesti kurb, et Paula ei suutnud kohtumist lõpetada. Loodan, et ta taastub kiiresti. Olen kindel, et meil on veel paar kohtumist mängida, nii et ootan neid põnevusega," lisas Azarenka.

Azarenka läheb järgmises ringis vastamisi Madison Keysiga (WTA 15.).

Jessica Pegula (WTA 5.) võitis 1/16-finaalis võitis 2:6, 6:3, 7:6 (8) Jelena Rõbakinat (WTA 24.) ja kohtub 1/8-finaalis kanadalanna Bianca Vanessa Andreescuga (WTA 59.).