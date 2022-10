Ballon d'Ori võitnud Benzema skooris Reali võidumängus

Benzema sahistas palli vastaste väravavõrku juba kuuendal minutil, kuid Vinicius Junior oli eelnevalt suluseisus ning värav ei lugenud. 11. minutil avas skoori Federico Valverde. 26. minutil on Real taas täpne, kui tabamuse sai kirja David Alaba, kuid võeti ka tema värav ära. Alabale söödu andnud Benzema oli eelnevalt suluseisus.

75. minutil suurendas Benzema eduseisu kahele väravale ning 89. mänguminutil lõi Marco Asensio seisuks 3:0. Mõlemale tabamusele andis väravasöödu Rodrygo.

Real paikneb liigatabelis 28 punktiga esikohal. Kümnest mängust on võidetud üheksa ning viiki on mängitud üks. Teisel kohal olev Barcelona, kes on pidanud ühe mängu vähem, jääb kuue punkti kaugusele.

Tulemused:

Cadiz - Real Betis 0:0

Real Valladolid - Celta Vigo 4:1

Real Sociedad - Mallorca 1:0