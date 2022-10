Voinalovitši viskekontsert ei päästnud Tartut Riia VEFi vastu

Esimene veerandaeg oli võrdne mäng ning Tartu võitis selle napilt 17:16. Teisel veerandajal näitas VEF oma võimu, võites selle 28:12 ning poolajale läks Tartu 15-punktilises kaotusseisus.

Pausilt tulid tartlased võimsalt tagasi ning veerandaeg võideti 29:17. Riia VEFist oldi vaid kolme punkti kaugusel. Siiski ei suudetud Riiat enam kinni püüda ning vahe kasvas aina suuremaks. Lõpuks kaotati VEFile 12 punktiga.

Andrii Voinalovitš tegi võimsa mängu, visates Tartu eest 29 punkti. Kolmepunktiviskeid tabas ta viiest neli ning kahepunktiviskeid 11-st seitse. Oliver Suurorg ja Märt Rosenthal toetasid teda vastavalt 13 ja 12 silmaga. Tomaš Pavelka viskas kaheksa punkti ja võttis 12 lauapalli.

Vastaste parim oli Kristers Zoriks 25 punktiga. Anrijs Miska lisas 16, Daniel Hamilton 13 ja Roberts Berzins 11 silma.

Turniiritabelis on Tartu kuuendal kohal. Viiest mängust on võidetud kolm ja kaotatud kaks. VEF on kümnendal kohal ning neljast kohtumisest on saadud kaks võitu ja kaks kaotust.