Greete Steinburg pääses Hispaanias peetud maastikumaratonil pjedestaalile

Võistluse võitis hispaanlanna Meritxell Figueras Garangou ning pjedestaalile mahtus veel sakslanna Bettina Janas.

"Mõte võistlusel osaleda tuli tegelikult korraldajalt, kes saatis juuli lõpus kutse. Sel hetkel ei osanud ma väga midagi vastata, aga mõne nädala eest otsustasin siiski minna, kuna elan hetkel Hispaanias ja võistlus oli vaid viie tunni autosõidu kaugusel," ütles Steinburg. "Peale rasketes tingimustes peetud Roc d'Azuri jäin veidi haigeks, kuid nädala keskel läks enesetunne paremaks."

"Esimene kilomeeter oli neutraalne ja siis tuli juba esimene asfaltitõus, mis oli umbes viis kilomeetrit pikk. Kuna mu start oli pigem tagasihoidlik, siis möödusid väga paljud mehed ning esimestele tehnilisematele radadele jõudes oli väga palju jalutamist ja möödumisvõimaluste otsimist," jätkas Steinburg.

"Ajalist kaotust tuli väga palju. Alates esimest joogipunktist (16. km-l) sain rohkem oma sõitu teha. Kuna sel võistlusel mul tiimi ei olnud, siis pidin kõikides joogipunktides seisma jääma ja oma pudelid võtma. Esimesel tehnilisel laskumise avastasin, et mu esijooksu võll on lahti. Jäin seisma, et see kinni keerata, aga olin oma kuuskandid raami külge liiga tugevalt kinni teipinud ja ei saanud neid kätte. Kuna teadsin, et tehniline ala kohe tulemas, keerasin selle näppudega kinni ning sõitsin tehnilise alani, kus sain korraldajate kuuskanti laenata. Peale seda tehnika toimis."

"Kahjuks polnud võimalust enne võistlust radadega tutvuda, seetõttu tegin üpris palju sõiduvigu ja ei saanud tehnilisi kohti sõita nii kiiresti kui oleks olnud võimalik rada teades," tõdes Steinburg. "Kahel korral ka kukkusin, õnneks sain aga vaid paar kriimu. Rajad olid kindlasti ühed kõige tehnilisemad, mida sõitnud olen – väga palju aeglast kivist singlit, järske tõuse ja laskumisi. Kokkuvõttes väga raske ja pikk päev sadulas."

Eliitklassi meeste hulgas võidutses prantslane Hugo Drechou. Teise ja kolmandana lõpetasid vastavalt hispaanlane Francesc Guerra Carretero ja portugallane Jose Dias.