Lähisuhtevägivallas süüdi mõistetud Cipollinile määrati vanglakaristus

Itaalia meedia teatel sisaldas karistus süüdistusi kehalises väärkohtlemises, vigastuste tekitamises ja ähvardustes nii oma eksabikaasa Sabrina Landucci kui ka hilisema elukaaslase Silvio Giusti suunal.

Väljaande La Gazzetta dello Sport täpsustusel pani Cipollini toime mitmeid tegusid, mis kahjustasid eksabikaasat füüsiliselt ja vaimselt: löögid ja laksud, millega kaasnesid vigastused ja ka tapmisähvardused.

"Ma olen rahul, et õiglus on jalule seatud. Need olid rasked hetked, aga nüüd näen veidi valgust," kommenteeris eksabikaasa Landucci, kes on kunagise jalgpalliprofi ja praeguse Torino Juventuse abitreeneri Marco Landucci õde.

Hetkel pole kindel, kas eksmaailmameister ja kümneid suurtuuride etappe võitnud Cipollini peab ka reaalselt kinnipidamisasutuses viibima, sest teatud juhtumitel võib Itaalias rakenduda tingimisi vanglakaristus.

Praeguseks 55-aastane Cipollini teenis Giro d'Italialt rekordiliselt 42 etapivõitu, lisaks on kunagisel tippsprinteril ka 12 etapivõitu Tour de France'ilt ja kolm Vueltalt. 2002. aastal krooniti ta grupisõidu maailmameistriks.

Süüdistused lähisuhtevägivallas kerkisid esile 2017. aastal.