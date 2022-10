Olümpiavõitjad avavad neljapäeval Tartus tipptasemel vehklemissaali

Vehklejate kasutuses on nüüd torkesüsteemiga varustatud rajad ning tablood. Paremate treeningtingimuste loomiseks on saali paigaldatud ka peeglid, torkepadjad, varbseinad ja vahekardin. Samuti sai spordisaal uued uksed, valgustid ja viimistluse.

Tartu Spordi juhataja Eve Lill rõõmustas, et Tartu vehklejad on lõpuks saanud omale kaasaegsed treeningtingimused. "Viimase tõuke tipptasemel vehklemissaali ehitamiseks andis epeenaiskonna, kuhu kuulusid tartlased Julia Beljajeva ja Erika Kirpu, olümpia kuldmedal. Tartus on mitmeid väga andekaid ja lootustandvaid vehklejaid, kelle treeningtingimused uue saaliga kindlasti paranevad ja loodetavasti annab sära ning motivatsiooni kõrgeid kohti saavutada," ütles Lill.

Uue spordisaali avamisel osalevad ka olümpiavõitjad Beljajeva ja Kirpu, kes on Turu tn spordihoone vanadel radadel üles kasvanud ja trenni teinud. Järgmine vehklejate põlvkond saab aga trenni teha juba palju paremates tingimustes. "Atraktiivne ja omapärane saal pakub rohkem huvi ka algajatele ning loodetavasti leiab suurem hulk lapsi tee vehklemise juurde," sõnas Lill.

Vehklemissaali avamine toimub neljapäeval, 20. oktoobril kell 13 Turu tänava spordihoones koos lühikeste näidismatšidega.