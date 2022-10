Auger-Aliassime võttis karjääri teise turniirivõidu

Auger-Aliassime sai 6:4, 6:4 jagu esimest korda ATP turniiri finaalis mänginud ameeriklasest J.J. Wolfist.

Auger-Aliassime'ile oli see karjääri 11. ATP turniiri finaal. Kaheksas esimeses finaalis pidi ta kaotuse vastu võtma, kuni lõpuks tänavu veebruaris teenis Rotterdamis enda esimese turniirivõidu. Nädal hiljem sai ta Prantsusmaal enda üheksanda finaalikaotuse, nüüd aga teise turniirivõidu.

Võiduga kerkis 22-aastane Auger-Aliassime edetabelis kolm kohta ja paikneb nüüd kümnendal real. Wolf tegi 19-kohalise tõusu ja on nüüd maailma 56. reket.

Hispaanias Gijonis triumfeeris neutraalse lipu all mängiv venelane Andrei Rubljov, kes teenis hooaja neljanda turniirivõidu.

Finaalis alistas Rubljov kindlalt 6:2, 6:3 ameeriklase Sebastian Korda.

Üldse oli see Rubljovile karjääri 17. ATP finaal ja 12. turniirivõit, tänavu pole ta veel finaalides kaotusekibedust tundma pidanud. Kordale oli see karjääri kolmas finaal, seni on tal üks turniirivõit.

Rubljov tõusis võiduga maailma edetabelis koha võrra ja on nüüd kaheksas, Korda kerkis 11 positsiooni ja paikneb nüüd 36. kohal.