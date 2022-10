Eesti võitis Itaalias ühendaval korvpalliturniiril kaks medalit

Vanuserühmas 14-18 aastat pidi Näpi kooli koondvõistkond tunnistama finaalis Leedu 44:19 paremust. "Meil läks väga hästi, leedukatega on alati au mängida. Juba enne mängu oli selge, et leedukad on meist peajagu üle. Saime väärt kogemusi ja emotsioone," rõõmustas Näpi kooli treener Jaak Jalakas.

Vanemas vanuserühmas ehk 19-30-aastaste seas pääses Tartu meeskond kõige kõrgemasse tugevusgruppi ja võitis selle kindlalt. Finaalis oli vastaseks Belgia, kes oli terve turniiri vältel suutnud tasavägiselt alistada kõik põhiturniiri mängud. "Me lihtsalt olime korvpallioskuste, kasvu ja kogemuste poolest vastastest üle. Olen uhke, et meeskond sai kiita hea ühendava spordi reeglitest kinnipidamise eest, võit ei tulnud sugugi kergelt," sõnas treener Aivar Juuse. Eesti võistkond võitis finaalis 40:29.

"Naaseme uhkelt koju kahe kirka medaliga ja loodame ühendavale spordile leida harrastajaid juurde. See on hästi toimiv koostöövorm, võiks sobida praktiseerimiseks korvpalli klubidele," olid delegatsiooni juhid Tiina Möll ja Luca Faccio ühel meelel.

Tartu meeskonna koosseis: Tamar Taska, Kristjan Vaher, Hanti Sep, Andre Avsjukevitš, Siim Zirul, Erkki Voronin, Ragnar Orehhov, Jaanus Paris, Jakob Tammisto, Argo Orumaa. Treenerid Aivar Juuse, Krister Tapper. Näpi Kooli koosseis: Sten Kongi, Kevin Heinpaju, Gerhard Koitsaar, Martin-Kert Štšerbakov, Margus Salve, Kuipo Toomsalu, Sten Arro, Aleks Lehmus, Eric Ehand, Rihhard Vodja. Treenerid Andres Lillemägi, Jaak Jalakas.

Turniiril osales 16 riiki: Belgia, Bulgaaria, Küpros, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rumeenia, Serbia ja Hispaania. Kolmepäevasele turniirile Itaaliasse Sansepolcrosse kogunes 24 võistkonda kokku 240 sportlasega.

1968. aastal asutatud eriolümpia on ülemaailmne liikumine, mille eesmärk on lõpetada intellektipuudega inimeste diskrimineerimine ning soodustada kõikide inimeste aktsepteerimist läbi spordi- ja haridusprogrammide, tervishoiu ja juhtimise.