Swiatek teenis hooaja kaheksanda turniirivõidu

San Diegos peetud WTA 500 kategooria tenniseturniiril võidutses maailma esireket Iga Swiatek, poolatar on tänavu võitnud nüüd kaheksa turniiri.

Finaalis sai Swiatek 6:3, 3:6, 6:0 jagu läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud horvaadist Donna Vekicist.

Sellel aastatuhandel on Swiatek alles viies naismängija, kes on ühel hooajal võitnud kaheksa või enam turniiri. Aastal 2000 sai sellega hakkama Martina Hingis ning Serena Williams, Kim Clijsters ja Justine Henin on seda kahel korral teinud.

Ühtlasi oli see Swiatekile hooaja 64. võit, ka selles arvestuses on ta tänavu selgelt parim olnud. USA pinnal on Swiatek sel hooajal võitnud 24 ja kaotanud vaid ühe mängu.

Vekic tõusis finaalipääsuga maailma edetabelis 30 kohta ja paikneb nüüd 47. real. Pärast kvalifikatsiooni läbimist alistas ta järjepanu neli top25 mängijat. Seejuures pühapäeval pidi Vekic väljakul käima kahel korral, sest laupäevane poolfinaal Danielle Collinsiga jäi otsustavas setis vihma tõttu pooleli, aga mängu jätkudes suutis Vekic selle kiires lõppmängus võita.

Cluj-Napocas peetud WTA 250 kategooria turniiril teenis karjääri esimese WTA turniirivõidu neutraalse lipu all mängiv venelanna Anna Blinkova, kes alistas finaals 6:2, 3:6, 6:2 itaallanna Jasmine Paolini. Blinkova tõusis tänu turniirivõidule edetabelis koguni 59 kohta ja paikneb nüüd 79. real, Paolini tegi 11-kohalise tõusu ja on nüüd maailma 67. reket.