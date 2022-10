Nõmme Kalju loobus hooaja lõpul peatreener Cardoso teenetest

44-aastane Cardoso, kes on näiteks abitreenerina tulnud Küprose suurklubi APOEL-iga sealseks meistriks, liitus Kaljuga tänavuse hooaja eel. Kui esialgu oli kõik hästi, siis alates augusti lõpust pole Kalju suurt edu saavutanud. Pärast karikasarjas Levadia alistamist on Kaljul liigas käsil kaheksamänguline periood, millest on võidetud vaid üks ning kaotatud lausa neli matši, vahendab Soccernet.

Soccernet.ee andmetel sai möödunud nädalavahetuse 0:3 kaotus Tartu Tammekale Cardosole saatuslikuks ja tema teed klubiga läksid lahku. Kalju juhendamise on üle võtnud senine abitreener 34-aastane Kaido Koppel.

