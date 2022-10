Etiooplanna tegi läbi aegade kiireima naiste maratonidebüüdi

Ayana edestas Rio olümpia 1500 m jooksu hõbemedalisti Genzebe Dibabat, kes jooksis samuti oma esimest maratoni.

Kolm etiooplannat Ayana, Dibaba ja Tsehay Gemechu jooksid koos 33 kilomeetrit, kuid seejärel jäi Gemechu maha. Seitse kilomeetrit enne jooksu lõppu hakkas Ayana Dibabal eest ära liikuma ning võitis jooksu. Dibaba lõpetas teisena ajaga 2:18.05 ning Gemechu kolmandana 2:18.59. Parim eurooplane oli Nora Szabo ajaga 2:30.31.

Ayana püstitas sellega läbi aegade kiireima naiste maratonidebüüdi. Eelmine rekord pärines selle aasta aprillist, kui Yalemzerf Yehualaw läbis Hamburgi maratoni ajaga 2:17.23. Ayana aeg on nii võimas, et see on naiste hulgas läbi aegade paremuselt seitsmes aeg.

Meeste hulgas võidutses samuti Etioopiast pärit Tsegaye Getachew ajaga 2:04.49. Teise koha sai Keenia esindaja Titus Kipruto ajaga 2:04.54 ja kolmas oli taas etiooplane Bazezew Asmare ajaga 2:04.57.