Kunagine blokikuningas Mutombo haigestus vähki

Endine korvpalliliiga NBA tähtmängija korvpalli kuulsuste halli liige Dikembe Mutombo on haigestunud ajukasvajasse ja hakkab saama vähiravi.

"Spetsialistide tiim annab talle Atlantas parimat võimalikku hooldust ja ta on ravi alustades heas tujus," teatas korvpalliliiga NBA. "Dikembe ja tema perekond paluvad praegusel ajal privaatsust, et saaksid keskenduda ravile. Nad on teie palvete ja heade soovide üle tänulikud."

Keskmängija rollis tegutsenud Mutombo mängis NBA-s 18 hooaega ning eriti säravalt möödusid aastad Denver Nuggetsis ja Atlanta Hawksis. Mõlemad klubid on külmutanud ka tema mängijanumbri "55". Lisaks pallis ta Philadelphia 76ersis, New Jersey Netsis, New York Knicksis ja Houston Rocketsis.

Mutombo kogus kuulsust ennekõike visete blokeerijana ja suuresti seetõttu nimetati ta koguni neljal korral NBA aasta kaitsemängija. Pärast õnnestunud kulpi järgnenud sõrmeviibutuse žesti on võtnud üle aga ka mitmed nooremad mängijad.

Korvpallikarjääri kõrval on Mutombo paistnud silma ka humanitaarvaldkonda panustajana. Näiteks kogus tema fond piisavalt raha, et rajada kodumaale ehk Kongo Demokraatlikku Vabariiki 29 miljonit USA dollarit maksma läinud 300-kohaline haigla, kus ravitakse malaariahaigeid.