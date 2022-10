MotoGP sarjas vahetus kaks etappi enne lõppu üldliider

25-aastane Bagnaia kihutas viimasele ringile liidrina, aga lasi lõpu eel mööda nii Rinsi kui ka karjääri sajanda pjedestaalikoha teeninud Marc Marquezi (Honda; +0,186). Bagnaia kaotas võitjale 0,224 sekundiga.

Olulised sündmused leidsid aset juba võistluse alguses, kui MM-sarja üldliidril Fabio Quartararol (Yamaha) läks üks kurv pikaks ja ta langes kolmanda kümne algusesse. Hiljem tegi prantslane veel ühe vea ja kukkus.

"Kui ma nägin, et Fabio on väljas, siis ütlesin endale, et võit on okei, aga mul pole probleemi, kui minust viimastel ringidel möödutakse," sõnas Bagnaia, kes haaras kaks etappi enne hooaja lõppu Quartararo ees 14-punktise edu.

Quartararo kõrval läks kehvasti ka kodupubliku lootusel Jack Milleril (Ducati), kel olid enne Phillip Islandi ringrajal toimunud võistlust veel ka väiksed tiitlilootused. Paraku põrkas ta kokku hispaanlase Alex Marqueziga (Honda) ja katkestas.

Rinsi, Marc Marquezi ja Bagnaia järel lõpetasid esikaheksas veel itaallased Marco Bezzecchi (Ducati; +0,534), Enea Bastianini (Ducati; +0,557) ja Luca Marini (Ducati; +0,688), esimeselt positsioonilt startinud hispaanlane Jorge Martin (Ducati; +0,884) ja prantslane Johann Zarco (+3,141).

Enne Malaisias ja Valencias toimuvaid kihutamisi liidriks kerkinud Bagnaial on koos 233 punkti, Quartararo järgneb 219 ja hispaanlane Aleix Espargaro (Aprilia) 206 silmaga.