VAATA OTSE | Kalju proovib Flora vastu kehva seeriat lõpetada

Kõik kolm senist omavahelist mängu sel hooajal on kulmineerunud Flora võiduga: märtsis saadi Sportland Arenal vastasest jagu skooriga 2:1, juunis ja augustis lõppesid mängud A. Le Coq Arenal 2:0.

Ka eelmisel hooajal võitis tänavu meistritiitli juba kindlustanud Flora kõik omavahelised mängud. Viimase kahe hooaja jooksul on Kalju suutnud Florale lüüa vaid kaks väravat, neist ühe penaltist.

"Meie jaoks on iga järelejäänud mäng finaal. Meil on ainult üks eesmärk - see finaal võita," lausus Kalju väravavaht Marko Meerits kohtumise eel. "Oleme valmistunud hästi ja jätame kõik väljakule. Florale soovime palju õnne meistritiitli puhul!"

Kui Floral on tiitel käes, siis Kaljul jätkub pronksiduell Paide Linnameeskonnaga. Enne pühapäevast kohtumist ollakse vastasest kolme punktiga maas, aga samas on ka mäng varuks.