Toidumürgituse saanud Jäätma lõpetas MK-sarja finaali seitsmenda kohaga

Mehhikos Tlaxcala linnas toimunud võistlusele said üksnes maailma kaheksa paremat ja veerandfinaalis tuli vastamisi minna kohaliku vibulaskuri Andrea Becerraga, kellele eestlanna kaotas 142:146.

Jäätmad tabas kümme tundi enne matši toidumürgitus, millega kaasnesid oksendamine, külmavärinad ja üldine halb enesetunne. Laskmise ajal tuli võidelda jõuetusega.

Lisell Jäätma ema ja treeneri Maarika Jäätma sõnul oli võit juba finaaletapile pääsemine. "Terve hooaeg on olnud väga hea, ta on näidanud väga head laskmist. Siia saamine oli juba väga raske ja meie jaoks mingis mõttes võit," kommenteeris ta.

"Seda toidumürgitust ei osanud me keegi oodata, aga nagu ikka tuli see väga tähtsal hetkel. Täna oli teada, et on vaja lasta häid skoore, sest ilm oli ideaalilähedane. Seekord kahjuks ei tulnud, eks jõuetus ja halb enesetunne tegid ka oma töö."

"Kokkuvõttes on kõik hästi ja me võitleme siin ka järgmise nädala lõpus, kohalikud kutsusid meid nendega mõõtu võtma," lisas treener.

Naiste plokkvibu MK-sarja finaaletapi võitis kolumblanna Sara Lopez, kes alistas finaalis britt Ella Gibsoni 148:146.