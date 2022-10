Eestist pärit Zabijako selgitas, miks karjäär ei jätkunud

Kui aasta alguses levisid meedias uudised , et Eestist pärit iluuisutamise paarissõitja Natalja Zabijako naaseb võistlustulle ja hakkab esindama Kanadat, siis nõnda siiski ei läinud.

Praeguseks 28-aastane Zabijako esindas erinevate partneritega Eestit maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel, aga hakkas siis sõitma Venemaa värvides ning tegi koos Aleksandr Enbertiga ka parimad tulemused.

2018. aasta Euroopa meistrivõistlustel ja 2019. aastal maailmameistrivõistlustel võeti pronksmedalid. Lisaks saavutati olümpiahõbe võistkonnavõistluses. 2020. aasta alguses teatati koos karjääri lõpetamisest.

Tänavuse aasta alguses levisid Venemaa meedias aga jutud, kuidas Zabijako kolib Kanada lipu alla ja hakkab sõitma koos Zachary Dalemaniga. Nüüd avaldas Zabijako, miks sellest plaanist ei saanud asja.

Iluuisutaja sõnul oli raske leida võistluspartnerit ja taustajõude, kes olnuks endiste tasemel. Samuti tekkisid tõrked bürokraatias.

"Kanada esitas palve meie alaliidule mind vabastada, kuid meie alaliit teatas, et kaalub selliseid juhtumeid alles detsembris. Ja ei kinnitanud, et nad selle rahuldavad," teatas Zabijako.

"See oli minu jaoks üllatus, sest ma polnud aktiivne sportlane juba kolm aastat, aga tuleb välja, et kuulun endiselt neile. See oli väga imelik. Piisanuks taotlusest ISU-le [rahvusvahelisele alaliidule], aga Kanada alaliit otsustas teha õiget asja ja küsida luba meie föderatsioonilt."

"Nende nüansside tõttu leidsin, et see pole see, mida tahan. Kui karjääri jätkata, siis tõsisel, kõrgel tasemel. Minu soovist ei piisa, paljud asjad peavad klappima."