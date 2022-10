Läti tipptennisist saab emaks

Tänavuse aasta alguses tippspordist aja maha võtnud Läti tennisist Anastasija Sevastova avaldas, et on lapseootel. 32-aastane mängija avaldas Instagramis pildi endast beebikõhuga.

Sevastova mängis viimati jaanuaris Austraalia lahtistel, kus langes konkurentsist kohe avaringis. Veebruari alguses teatas lätlanna, et võtab tennisest pausi, kuid põhjust toona ei täpsustanud.

"See pole lahe, kui ei saa väljakul enda parimat mängu näidata, sest miski segab kogu aeg," sõnas ta siis kodumaisele meediale. "Ma ei taha väljakule naasta, kuni olen sajaprotsendiliselt valmis. Võtan nüüd pikemna pausi. Ma ei tea, kui pikaks see paus kujuneb."

"See on raske otsus, aga - sport ei kesta eluaeg. Ma loodan, et kõik austavad mu otsust. Pean pärast seda edasi elama ja ei taha elada kõigi vigastustega. Ma ei soovi kellelegi teada anda, mis mulle haiget teeb ja mis mul viga on. See on privaatne info."

Parimal päeval maailma edetabelis 11. kohta hoidnud Sevastova on oma edukaimad turniirid teinud USA lahtistel, kus jõudis 2018. aastal poolfinaali ning 2016. ja 2017. aastal veerandfinaali.