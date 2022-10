King of Kingsi juht võistluse eel: kohal on paremad võitlejad Euroopast

Tondiraba spordihall võõrustab laupäeval, 15. oktoobril rahvusvahelist võitlusspordi sündmust King of Kings. Kokku toimub Tondirabas 11 duelli, kusjuures kavas on kolm erinevat võitluskunsti: kikkpoks, taipoks ehk Muay Thai ja sportlik vabavõitlus ehk MMA.

Publiku jaoks on kindlasti oluline see, et kaasa saab elada paljude Eesti sportlaste etteastetele. Mis sündmusega õigupoolest tegemist on? Küsisime seda kikkpoksis praegu King of Kingsi tšempionivööd kandvalt Astrid Johanna Grentsilt, kes laupäeval samuti võistlema asub.

"See on ikkagi päris oluline üritus siin Eestis. Seda korraldatakse kaks korda aastas - kevadel ja sügisel. Tuuakse eestlastele erinevatest maadest vastaseid. Minul on maailmameistritiitli kaitsmine," ütles Grents.

King of Kingsi juht Donatas Simanaitis selgitab, et võistlussari on Tallinnas kohal olnud juba üle kümne aasta ning seda turniiri on Eestis peetud üle paarikümne korra. Võistlussari on Euroopas väga hinnatud.

"Homme näeb sportlikult maailmataset. Kohal on paremad võitlejad Euroopast ja muidugi ka Eestist. Kõigil võitlejatel on olemas reitingupunktid ja nad kuuluvad edetabelisüsteemi," ütles Simanaitis.

"King of Kings on praegu mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas kõige suurem ja prestiižssem professionaalsete võitlejate liiga. Homset Tallinna turniiri näidatakse kõigil viiel kontinendil, rohkem kui 150 riigis. Julgen isegi öelda, et vahendatuse mõttes on tegemist kõige suurema sündmusega, mis viimastel aastatel Eestis toimunud," lisas Simanaitis.

Simanaitis tõstab võistlusõhtust rääkides esile kehakaalus kuni 77 kilogrammi toimuvat nelja mehe kikkpoksi turniiri, kus Eesti esindajana teeb kaasa noor ja väga perspektiivikas Marko Šults.

Kindlasti on aga huviliste jaoks sama põnev, kuidas saab Astrid Johanna Grents poolatari Ilona Wojda vastu hakkama oma tiitlivöö kaitsmisega.

"Ma olen natuke kiirem ja natuke teravam. Arvan, et mul on natuke rohkem vastupidavust. Temal seda vastupidavust napib. Ta väsib päris ruttu ära," ütles Grents.

Niisiis näeb laupäeval tippklassi kolmel erineval võitluskunsti alal. Kuidas ühte või teist iseloomustada?

"Kikkpoks on kindlasti üks ründavamaid neist kolmest. Taipoksis on kindlasti ka püstimaadlus ja küünarnukid mängus. MMA-s samamoodi on püstivõitlus ja maasvõitlus," lisas Grents.