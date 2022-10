Keila kasvandik debüütvõidust: oleme hästi kohanenud, võime mängida küll!

Külalismeeskonna resultatiivseim oli 20 punkti visanud ja kaheksa lauapalli korjanud Matej Radunic, Marcis Vitols lisas 18 punkti, kaheksa resultatiivset söötu ja viis lauapalli ning Kristen Kasemets ja Kaido Saks panustasid vastavalt 15 ja 14 punktiga.

"Me õnnestusime nendes asjades, mida kokku leppisime. Suutsime enesekindlat mängu lõpuni mängida," sõnas ERR-ile kogenud Saks. "Meil on hea kooslus, kus kõik abistavad üksteist. Meie, vanemad, proovime nooremaid toetada, et nemad ka mingi hetk kaela hakkaks kandma."

"Me alustasime tegelikult üsna varakult, pooled poisid on juba 13-aastasest saadik teises liigas mänginud," tõdes Keila oma kasvandik Kasemets. "Esiliigas olime ainult kaks hooaega, saime sealt kohe minema. Teises liigas olime ikka paar hooaega. Praegu oleme hästi kohanenud, pole midagI: kõik on harjunud meeste vahel mängima. Paar head leegionäri juurde ja võime tegelikult mängida küll."