VIDEO | NBA saatis Ginobili särgi kosmosesse

Ginobili võitis oma 16-aastase NBA karjääri jooksul San Antonio Spursiga neli meistrisõrmust ja olümpiakulla, 1057 mängu jooksul viskas argentiinlane liigas keskmiselt 13,3 punkti mängu kohta.

45-aastane Ginobili nimetati eelmisel kuul korvpalli kuulsuste halli ja selle tähistamiseks otsustas NBA Ladina-Ameerika üksus tema autogrammiga Spursi mängusärgi Hispaaniast Burgosest neljaks tunniks saata 30 kilomeetri kõrgusele.

Una carrera estelar y un acontecimiento a su altura ✨



¡La camiseta de @manuginobili llegó al espacio! 2⃣0⃣ pic.twitter.com/R7tP0URSkq — NBA Latam (@NBALatam) October 13, 2022

"Otsustasime Manu Ginobili särgi kosmosesse saata, et avaldada tunnustust sellele, kui palju ta on korvpalli ja spordi jaoks üleüldiselt Ladina-Ameerikas korda saatnud," rääkis NBA Ladina-Ameerika turundusosakonna pealik Emilio Garcia Duarte.

"Korvpalli kuulsuste halli nimetamisega on tema pärand saavutanud uued kõrgused ja leidsime, et see on suure au tähistamiseks unikaalseks viisiks."