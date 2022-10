Brasiilia jõudis 12-aastase vaheaja järel MM-il finaali

Brasiilia võitis kohtumise 3:1 (23, -22, 24, 19). Brasiillannad hiilgasid eelkõige blokis, teenides 21 blokipunkti itaallannade seitsme vastu. Itaalia tegi ka rohkem vigu – 21 Brasiilia 13 vastu.

Brasiilia parimana tõi nende kapten Gabriela Guimaraes 20 punkti, Ana Carolina da Silva lisas 17 punkti. Itaaliale tõi Paola Egonu 30 punkti.

Brasiiliale on see neljas MM-finaal, varasemast on neil kolm hõbedat. Viimati jõuti MM-il kullamängule 2010. aastal. 2014. aastal võideti pronks, viimasel MM-il neli aastat tagasi jäid nad seitsmendaks.

Finaalis läheb Brasiilia laupäeval vastamisi tiitlikaitsja Serbiaga, Itaalia mängib pronksile Tokyo olümpiavõitja USA-ga.