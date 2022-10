Sinjavski koduklubi avas võiduarve, Baranovi tööandja kaotas

Nice asus kodus juba 14. minutil Sofiane Diopi väravast juhtima, kuid 75. minutil jõudis Slovacko lõpuks viigini, kui täpne oli Michal Tomic. 85. minutil jäi aga Nice kümnekesi, kui Jean-Clair Todibo teenis punase kaardi ja kaks minutit hiljem lõi Petr Reinberk Slovacko võiduvärava.

Sinjavski vahetati mängu 46. minutil.

Slovacko jätkab D-alagrupis neljandal kohal, olles nelja mänguga teeninud neli punkti. Liider on Partizan kaheksa punktiga, Nice'il on teisena viis punkti ja kolmas on FC Köln samuti nelja punktiga.

Nikita Baranovi tööandja Jerevani Pjunik jäi võõrsil 1:2 alla Kaunase Žalgirisele. Leedu klubi eest skoorisid esimesel poolajal Fabien Ourega ja Renan Oliveira, Pjuniki värava lõi 78. minutil Aras Ozbiliz.

Baranov alustas kohtumist algkoosseisus ja vahetati välja 85. minutil.

H-alagrupis on Pjunik kahe võidu ja kuue punktiga teine, liider on Basel seitsme punktiga. Kolmandal kohal on viie punktiga Bratislava Slovan, esimese võidu võtnud Žalgiris on nelja punktiga neljas.

Joonas Tamme koduklubi FCSB kaotas kodus suurelt 0:5 taanlaste Silkeborgile, kaks väravat lõi kaheminutilise vahega Sebastian Jörgensen. Vigastatud Tamm FCSB koosseisu ei kuulunud.

FCSB on B-alagrupis ühe punktiga neljandal kohal. Liidril West Hamil on 12 punkti, Silkeborgil kuus ja Anderlechtil neli punkti.