Zürich kaotas suurelt Eindhovenile, Mets teenis kollase kaardi

Algkoosseisus alustanud Mets teenis juba kolmandal minutil määruste rikkumise eest kollase kaardi. Mets tegi kaasa kogu kohtumise.

PSV lõi juba avapoolaja kolm väravat. Skoori avas üheksandal minutil Erick Gutierrez ja kuus minutit hiljem oli täpne Joey Veerman. 35. minutil viis Ibrahim Sangare võõrustajad 3:0 ette. Teisel poolajal lõi Veerman 55. minutil oma teise värava. Lõppseisu vormistas 84. minutil Anwar El-Ghazi.

Teises A-alagrupi kohtumises oli Arsenal võõrsil 1:0 parem Bodö/Glimtist.

Arsenal jätkab alagrupis täisedu kolme võidu ja üheksa punktiga. Teine on seitsme punktiga PSV, Bodö/Glimtil on neljast mängust kirjas võit ja viik ehk neli punkti. Zürichil on ainsana punktiarve avamata.