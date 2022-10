Valitsev USA meister tegi iluuisutamisega lõpparve

Bell tuli jaanuaris 25-aastasena esimest korda USA meistriks ja temast sai viimase 95 aasta vanim naiste üksiksõidu USA meister. Ühtlasi teenis ta meistritiitliga ka koha USA olümpiakoondises.

"See teekond oli raske ja see ei meeldinud mulle alati, aga samas armastasin seda alati. Kõik need kogemused tegid minust selle inimese, kes ma olen. Ja see inimene on valmis võistlusuisud varna riputama," kirjutas Bell sotsiaalmeedias. "Mu unistused täitusid! Õppisin, et visaduse ja kindlameelsusega pole võimetel piire. Olen alati püüdnud jääda endaks ega otsida vabandusi, kui kõik ei läinud nii, nagu tahtsin ja olla tänulik, kui läks. Loodan, et mu karjäär on kellelegi inspiratsiooniks."

"Iga hea asi peab kord lõppema ja mul on vedanud, et saan lõpetada niimoodi, et armastan jätkuvalt uisutamist," lisas ta. "Aitäh kõikidele, kes on mind mu karjääri jooksul toetanud, te tegite selle teekonna palju mõnusamaks. Näeme jälle jääl, aga ainult lõbu pärast show'des."

Bell võistles üheksandat korda USA meistrivõistlustel täiskasvanute seas, enne tänavust meistritiitlit oli tal varasemast hõbe ja kaks pronksi.

Ka rahvusvaheliselt tegi ta eelmisel hooajal enda parimad tulemused, kui sai MM-il neljanda koha ja oli olümpiadebüüdil kümnes. GP-sarjas on ta võitnud ühe etapi ja lisaks jõudnud veel kolmel korral pjedestaalile.

Pekingi olümpial oli USA esindatud kolme naisüksiksõitjaga ja neist kaks on nüüdseks karjääri lõpetamisest teatanud. Olümpial ameeriklannadest parimana kaheksanda koha saanud Alysa Liu teatas juba aprillis, et otsustas kõigest 17-aastasena tippspordist lahkuda. Kolmandana kuulus Pekingis USA koondisesse 13. koha saanud Karen Chen, kes on öelnud, et keskendub sel sügisel õpingutele, aga pole avaldanud, kas ta plaanib millalgi võistlustulle naasta.

USA meedia teatel on Bell viimase kolme kümnendi esimene USA naisuisutaja, kes lõpetab karjääri USA meistrina.