Tartu registreeris oma meeskonda Kaspar Kuusmaa

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektor Janar Taltsi hinnangul on Kuusmaa meeskonnale hea täiendus. "Kaspar on töökas ja noore ea kohta korraliku kogemusepagasiga mängija. Ta toob meeskonda juurde head energiat ja professionaalset suhtumist. Kasparil on kindel siht korvpallurina edasi areneda ja meie juures on selleks kõik võimalused olemas. Nüüd on tema asi sellest maksimum võtta ja oma mänguminutid välja teenida," ütles Talts.

Kaspar Kuusmaa tervitas võimalust end Tartus proovile panna. "Tartus on mul võimalus end proovile panna meistriliigas ja kasvatada noormängijana esiliigas. Siin on suurepärased tingimused ja inimesed, kes alati leiavad minu jaoks aega. Läti peatreenerilt saan ka uue vaatenurga mängule. Meeskonnakaaslased on mind soojalt vastu võtnud ja inspireerivad endast maksimumi andma iga trenn," sõnas Kuusmaa.

TTÜ noortesüsteemis alustanud Kuusmaa läks 13-aastasena Itaaliasse Euroopa ühte tugevaimasse noorteakadeemiasse Stella Azurra. Eelmise hooaja poole peal tuli ta tagasi Eestisse ja lõpetas hooaja Audenteses. Kuusmaa on mänginud liidrirollis nii Eesti U-16 kui U-18 koondises.

Tartu Ülikool Maks & Moorits on alustanud Eesti-Läti liigat kolme võiduga kolmest mängust. Järgmisena minnakse kodusaalis vastamisi debütandi Keila KK meeskonnaga, kel kirjas üks võit ja üks kaotus. Kohtumine algab Tartu Ülikooli spordihoones reedel, 14. oktoobril kell 19.