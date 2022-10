Eesti jalgpallikogukond annab suure panuse elude päästmisse

EJL kogus augustis toimunud heategevuslikul jalgpallimängul 8115 eurot, millele klubid lisasid oma panuse. Kokku soetati 14 automaatse kehavälise defibrillaatori ehk AED-aparaati, mida hakkavad kasutama Premium liiga, naiste meistriliiga ning meeste esiliiga klubid: Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, Nõmme Kalju FC, Paide Linnameeskond, FC Kuressaare, JK Narva Trans, JK Tallinna Kalev, Tallinna JK Legion, Pärnu JK Vaprus, FC Elva, Viimsi JK, Viljandi JK Tulevik, JK Tabasalu ja Saku Sporting.

AED-aparaadid jäävad iga klubi kasutusse, neid on võimalik kasutada kodustaadionil mängudel ja treeningutel ning võtta kaasa võõrsilmängudele. Alates järgmisest hooajast on Premium liigas ja naiste meistriliigas kodumängu korraldava klubi kohustus tagada AED-aparaadi olemasolu väljaku vahetus läheduses. EJL-i soovitus on AED-aparaati olemasolu tagada kõikides liigades.

EJL-i peasekretär Anne Rei sõnul on tegemist suure panusega sporditurvalisusse. "Staadionidele ja spordihallidesse soetavad AED-aparaate tavaliselt omavalitsused, mistõttu on praegune jalgpallikogukonna algatus eriti tähelepanuväärne," lausus Rei.

AED on kerge ja kaasaskantav elustamisaparaat, mida kasutatakse inimese elustamiseks südame äkksurma korral. Aparaat on lihtsasti kasutatav, andes vastavalt valikule häälkäsklusi kolmes erinevas keeles (eesti, vene, inglise) ning on varustatud tehnoloogiaga, mis ei lase elektrilööki anda kehale, mis seda ei vaja. Kuigi aparaati saab tänu häälkäsklustele kasutada ka meditsiinilise erihariduseta inimene, läbivad kõik masina soetanud klubid koolituse, mille eesmärk on valmistuda AED-aparaatide sekkumist vajavateks olukordadeks.

Meditsiinitehnika- ja tarviku ettevõtte Medivar OÜ müügijuhi Mihkel Siitami sõnul on AED kasutegur äärmiselt suur. "Tervisega seotud ohtudes on tegutsemisaeg sageli väga lühike. Oluline on, et aparaat oleks mängude ajal väljaku ääres meditsiinilise personali käes, et seda saaks vajadusel kiiresti kasutada. Seda on kerge käsitseda, sest aparaat hakkab avamisel kohe juhendama ja kogu protsess kulgeb hääljuhiste järgi. Elustamisaparaatide olemasolu on väga vajalik ja on tänuväärt, et EJL on alaliiduna sellises mahus pööranud tähelepanu nende aparaatide olemasolule," sõnas Siitam.