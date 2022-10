Maradonale kurikuulsa värava toonud pall pandi oksjonile

Maradona esimene tabamus oli vastuoluline, kui pall põrkas õhuduellis Inglismaa väravavahi Peter Shiltoniga võrku tema käest. Hiljem ütles argentiinlane, et palli toimetas väravasse "jumala käsi". Teine Maradona värav oli aga hiilgav individuaalne sooritus, mida hinnatakse üheks kõigi aegade parimaks MM-tabamuseks.

Kuulsa mängu palli müüb tuneeslane Ali Bin Nasser, kes oli toonase mängu kohtu kohtunikuks.

"See pall on osa rahvusvahelise jalgpalli ajaloost," vahendab Reuters Bin Nasseri sõnu. "Nüüd tundub õige aeg seda maailmaga jagada. Loodan, et ostja saab seda mingil viisil avalikkusega jagada."

Oksjon leiab aset 16. novembril. Selle aasta mais müüdi Maradona toonase mängu särk oksjonil rekordilise 8,4 miljoni euro eest.