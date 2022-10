Eesti klubid mängivad nädalavahetusel Balti liigas lõunanaabritega

Tartul on seitse ja Võrul kuus punkti, neil on ülejäänud meeskondadest ka mäng rohkem peetud. Kolmas on kolme punktiga Jekabpilsi Luši, neljas RTU/Robežsardze/Jurmala kahe punktiga, viies samuti kahe punktiga Selver/TalTech, kuues Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme ühe punktiga ja seitsmes Pärnu Võrkpalliklubi, kel võiduarve avamata.

Kodusaalis saavad Eesti klubidest mängida Tartu ja Võru meeskonnad. Laupäeval kell 17 võõrustab Võru RTU/Robežsardze/Jurmalat. Tartu Bigbank kohtub sama vastasega pühapäeval kell 16 kodusaalis.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp vaatas esmalt tagasi viimasele kaotusele Tartus. "Pärast kaotust on muidugi meel mõru, aga tegelikult tuleb meil hooaja algusega rahul olla. Tartu mängus olid mõned otsused, mille oleks tagantjärele tarkusega võinud teisiti teha, aga tegime nii ja seekord läks sedasi. Alustasime natuke liiga otsivalt ja pehmelt, teises geimis käskisin meestel agressiivsem olla ja tulimegi mängu tagasi," vaatas ta kohtumisele tagasi.

RTU mänguks pole Lüütsepp veel jõudnud valmistuda. "Selle vastase kohta on veel infot vähe ja ma ei hakka ka selle kohtumise eel mehi liigselt vastase infoga üle külvama. Seal on omajagu tundmatuid mehi ja tegu on üsna noore tiimiga. Keskendume rohkem oma asjadele, sest jõuame hooaja jooksul nendega veel kolm korda mängida," lisas peatreener.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg tunnustas esmalt viimase mängu vastast ja kolmapäeval saali tulnud publikut. "Ootasin, et Võru tuleb lahingut andma ja tuligi. Pidime end kokku võtma ja maksimumi lähedal võitlema, et kolm punkti kätte saada. Väga meeldiv, ja ka üks võidu põhjuseid oli publiku tugi. See pole reamängudel tavaline, et on selline atmosfäär. Neljanda geimi lõpp tuli meile suuresti tänu publiku toele, sest olime raskes seisus ja fännide suur toetus aitas palju," sõnas Rikberg.

RTU kohta ütles juhendaja, et sel hooajal on lätlaste tase meiega sarnasem. "Näha on, et oleme sel hooajal nendega võrdsemad, RTU-l on selge rünnakuliider diagonaalründaja Matiss Gabdulinsi näol ja igas Läti tiimis on tegevuse lõpetanud Jelgava mehi. See kõik teeb nad tugevamaks ja midagi lihtsat meid ees ei oota. Ammuse kokkuleppe kohaselt ei ole mul pühapäeval kasutada libero Rait Rikbergi ja sel kohal mängib keegi nurkadest," lisas Rikberg.

Selver/TalTech kohtub Daugavpilsi ja Jekabpilsiga

Kaks kohtumist peab nädalavahetusel Lätis Selver/TalTech, kes läheb esmalt laupäeval kell 18 vastamisi Daugavpilsi Ülikooli/Ezerzemega ja pühapäeval kell 16 Jekabpilsi Lušiga.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal pole vastaste kohta eriti infot saanud ning keskendub eelkõige oma asjadele. "Daugavpilsist ei tea midagi, sest nende ja RTU mängul polnud isegi kaamerat pandud, seega videot meil pole. Püüan mingeid teisi teid pidi siiski midagi kätte saada. Seal on nimesid, keda teame eelmisest hooajast, aga on ka uusi mehi. Aga vähese info põhjal taktikaliselt mingeid otsuseid teha on raske," kommenteeris juhendaja.

"Tegeleme rohkem oma asjadega, üldine kokkumäng tahab veel tööd, pole suutnud head rütmi leida ja parandamisruumi on kõiges. Teeme liigselt ise vigu ja meid on hästi blokis kinni võetud. Sidemängijatega peab koostöö samuti paranema ja osadel meestel on vaja enesekindlust kasvatada. Hakkame samm-sammult minema ja loodan asju klappima saada," rääkis Toobal.

Pärnu VK jahib Lätis esimesi punkte

Pärnu VK kohtub laupäeval kell 18 Jekabpilsi Lušiga ja pühapäeval kell 18 Daugavpilsiga.

Pärnu peatreener Toomas Jasmin tahab liigas punktiarve avada. "Lätlaste kohta tõesti eriti infot pole, seega keskendume valmistudes pigem oma asjadele. Parandamisruumi meil jagub, suurim murekoht on serv, mis trennis tuleb välja, ent mängus ei saa seda kuidagi jooksma. Oma rünnaku lahendused võiks samuti paremad olla, aga eks see sõltub palju ka vastasest. Muus osas on enam-vähem, vaikselt paremuse poole. Kindlasti soovin liigas esimesed punktid teenida, seda on vaja ka meeskonna enesekindluse jaoks," ütles Jasmin.

"Lätis tahan ka meie brasiillasi rohkem kasutada ja nad võiks seal juba paremini mängida, sest on meeskonda rohkem sisse elanud," lisas peatreener meeskonna viimaste täienduste kohta.