EOK ja kultuuriministeeriumi haridusstipendiumi pälvisid 22 tippsportlast

Sportlased hindavad haridusstipendiumeid kõrgelt. Tartu Ülikoolis majandusteadust õppiva aerutaja Joosep Karlsoni sõnul annab stipendium talle võimaluse õppida osakoormusega, ilma et ta peaks tegema järeleandmisi õpingutes või sporditeel. "Esimesel õppeaastal proovisin ma täiskoormusega tudengi ning samal ajal saavutussportlase elu ning sain väga kiiresti aru, et see ei ole jätkusuutlik. Minu õpingud on küll tänaseks veninud kuue aasta peale, aga olen siiralt tänulik EOK-le, et olen saanud oma õpinguid hajutada, ilma et oleksin pidanud tegema järelandmisi spordis ja õpingutes. Sportlaskärjääri järgsele ajale mõeldes on hing väga rahul ja julgustan teisigi sportlasi seda teed ette võtma!" ütles Karlson.

Kokku toetatakse sel semestril sportlaste õpinguid 19 158 euroga.

Toetatavad sportlased:

Adelina Beljajeva (iluvõimlemine)

Aleksa Gold (ujumine)

Andreas Välis (maadlus)

Anna Sokk (karate)

Aslanbeg Magomedkerimov (judo)

Carl Enn Hellat (golf)

Carmely Reiska (iluvõimlemine)

Christopher Kalev (murdmaasuusatamine)

Harri Lill (kurling)

Jasmiin Üpraus (jetisport)

Joosep Karlson (aerutamine)

Katrin Smirnova (laskmine)

Leonid Latsepov (kergejõustik)

Liisa-Maria Truupõld (kergejõustik)

Lilian Turban (kergejõustik)

Mariel Merlii Pulles (murdmaasuusatamine)

Mari-Liis Juul (pararattasport)

Marko Kilp (murdmaasuusatamine)

Martin Remmelg (laskesuusatamine)

Robin Nool (kergejõustik)

Stefan Kaibald (võrkpall)

Tormis Laine (mäesuusatamine)

Haridusstipendiumi pälvinud tippsportlased on õpingud jätkamas nii Eestis kui ka välismaal asuvates kõrg- ja rakenduskõrghariduskoolides. Eesti kõrgkoolidest on esindatud Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, väljaspool Eestit De Montfort University, Freie Universität Berlin, London South Bank University, Management Center Innsbruck, Saint Leo University, University of Alaska Fairbanks, University of Hawaii at Manoa, University of Toronto, University of Memphis, Universität Konstanz.

Kaks korda aastas väljaantavat EOK ja kultuuriministeeriumi haridusstipendiumit saavad taotleda praegused ja endised tippsportlased kõrgkooli või kutseõppeasutuse õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot semestris. Stipendiumile on võimalik konkureerida sportlastel, kes on Eesti koondisesse kuulunud vähemalt kolme aasta jooksul. Kui sportlane on tegevkarjääri juba lõpetanud, ei tohi olla sellest möödunud üle viie aasta. Samuti oodatakse stipendiaatidelt oma elus ja sporditegevuses ausa mängu põhimõtete järgimist, noorematele eeskujuks olemist ning dopinguvastaste reeglite järgimist.

Haridusstipendiumi saajad valib välja komisjon, kuhu kuuluvad EOK ja Kultuuriministeeriumi esindajad, sealjuures osaleb stipendiumite määramises ka EOK sportlaskomisjoni esindaja. Haridusstipendiumeid antakse välja aastast 2003 ning need on osa noorsportlaste treeningtoetuste ja tippsportlaste koolitustoetuste projektist.