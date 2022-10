Soomer saavutas vigastust trotsides Portugalis kaheksanda koha

Neljandalt kohalt startinud Stefano Manzi võttis esimese võidu nii endale kui ka

meeskonnale, sest selles võistlusklassis polnud Triumphil tootjana esikohta veel ette näidata. Üheksanda etapi esimeses võistlussõidus käis esikoha pärast võitlus algusest peale ja kvaliteeti näitab seegi, et ehkki punktitabeli liidril lubati samuti viivuks võistlejate rivi juhtida, oli ta finišijooneni jõudes taas

esikolmikust välja nügitud.

Manzile järgnesid Lorenzo Baldassarri (Yamaha) ja Federico Caricasulo (Ducati) ning Dominique Aegerter (Yamaha) jäeti lõpuks neljandaks. Tavapärasest lühema võistluse – väiksemas võistlusklassis toimunud õnnetuse tõttu olid kõik päästekopterid rajast eemal, mistõttu vähendati läbitavate ringide arvu kaheteistkümnele - armutust kinnitab ka finišiprotokoll, mille kohaselt kaotas teine Dynavolt Triumphi sõitja Hannes Soomer kaheksandana lõpetades liidrile vaid 6,4 sekundit.

Eestlase jaoks algas hommik positiivselt, sest viimastel etappidel sirgekiirusi kärpinud probleemile saadi jaole ja hoolimata pooleliolevast peenhäälestusprotsessist olid korraga kõik esikümne mehed uuesti käeulatuses tagasi. Õnnetuseks kukkus Viimsi mees kvalifikatsioonis kohe pärast esimest ringi ja vigastas kätt, mistõttu möödusid nii ülejäänud ajasõit kui ka võistlus ise verd ja valu trotsides. Autasuks kaheksas koht nii kvalifikatsiooni kui ka võistlussõidu protokollis.

Teine võistluspäev kujunes klassis World SSP sama põnevaks kui esimene, ainult selle vahega, et kui laupäeval võitis võistluse üllataja, siis pühapäeval kehtestas end viimasel kahel ringil taas punktitabeli liider. Sõidu võitis Dominique Aegerter (Yamaha) ja seitsmendast ringist võistlejate rivi vedanud Federico Caricasulo (Ducati) pudenes võistluse lõpufaasis neljandale kohale. Koos Aegerteriga tõusid pjedestaalile veel Raffaele De Rosa (Ducati) ja Can Oncu (Kawasaki), kusjuures viimane alustas võistlust alles 14. kohalt.

Stefano Manzil tuli tema ees kukkunud Niki Tuuli (MV Agusta) tõttu võistlus pooleli jätta, enne seda heitles ta kõrgete kohtade pärast. Sama võinuks teha ka Hannes Soomer, kelle kiireim ring oli võistluse käigus boksinaabrist mõne kümnendiku jagu paremgi, ent eelneval päeval saadud vigastuse tõttu määrati eestlasele antibiootikumikuur, mis päädis suure vedelikukaotusega ning Soomer ei suutnud kurnatuse tõttu võistluse lõpufaasis enam liidrite grupi tempos püsida. Sellest hoolimata ületas ta finišijoone siiski kaheksanda kohaga.

"Kokkuvõttes on tunne hea ja mulle meeldivad need kaks kaheksandat kohta rohkem kui Hollandi etapil välja sõidetud viies koht," nentis eestlane pärast võistlust. "Me areneme õiges suunas ja oleme jagu saanud juba õige mitmest lastehaigusest. Kuigi arenguruumi on nii mootorite kui ka aerodünaamiliste detailide osas – Triumphi tippkiirused jäävad sirgetel parimatele 5-6 km/h jagu alla – oleme saavutanud stabiilsuse ja suudame kiirematega kohtade pärast heidelda. See teeb taas näljaseks ja paneb järgmist etappi ootama." Argentina MM-etapp leiab aset juba kahe nädala pärast.