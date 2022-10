Eesti osaleb Itaalias ühendaval korvpalliturniiril

"See turniir on üks suuremaid eriolümpia sündmusi 2022. aa ja selle eesmärk on tuua eriolümpia sportlased pandeemiajärgselt tagasi sportima. Ootame Itaalia turniiri väga, sest nii suur ühendava korvpalli turniir toimub esmakordselt. Läheme kogemusi saama ja võistlema oma parimal tasemel," teatas delegatsiooni juht Tiina Möll.

Ühendav turniir tähendab seda, et ühe võistkonnanana mängivad erivajadusega sportlased ja tavasportlased, kelle sportlik tase on sarnane. Eestist sõidab turniirile kaks võistkonda: Tartu ja Näpi meeskond. Sama oluline kui võit, on treeningutel ja võistlustel saadav kogemus vastastikusest lugupidamisest ja heast koostööst. Ühendava spordi moto on: "Oleme rohkem sarnased kui erinevad!"

Näpi kooli võistkonda juhendavad vanemtreener Jaak Jalakas ja Andres Lillemägi. Tartu meeskonna treenerid on Aivar Juuse ja Krister Tapper. Juba kaks aastat tagasi peeti Eesti ühendava korvpalli võistlused, et Itaalias osalejad välja selgitada. Pandeemia ei lubanud aga planeeritud ajal turniiriks koguneda ja alles nüüd on Itaalia valmis kõiki riike võõrustama.

Turniiril osaleb 16 riiki: Belgia, Bulgaaria, Küpros, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rumeenia, Serbia ja Hispaania. Kolmepäevasele turniirile koguneb kuus võistkonda vanuses 14-18 aastat (Eestist Näpi kooli koondvõistkond) ja 18 võistkonda vanuses 19-30 aastat (Eestist Tartu võistkond) kokku 240 sportlasega.

1968. aastal asutatud eriolümpia on ülemaailmne liikumine, mille eesmärk on lõpetada intellektipuudega inimeste diskrimineerimine ning sodustada kõikide inimeste aktsepteerimist läbi spordi- ja haridusprogrammide, tervishoiu ja juhtimise.

Eriolümpial alla kuulub 3,7 miljonit sportlast ja ühendava spordi partnerit enam kui 190 riigis ning miljon treenerit ja vabatahtlikku. Eriolümpia pakub igal aastal 30 olümpiaala ja korraldab 100 000 võistlust.