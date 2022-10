Norra algatatud võimlemisboikotiga ühines ka Itaalia

Rahvusvahelise võimlemisliidu (FIG) kongressi boikoteerivate riikide arv on kasvanud kuueni. Viimati teatas oma mitteosalemisest Itaalia alaliit.

Algselt pidi kongressi võõrustama Norra, aga kui rahvusvaheline alaliit otsustas üritusel võõrustada ka Venemaa ja Valgevene esindajaid, otsustati sellest võimalusest loobuda, vahendab Insidethegames.

Lisaks Norrale on ürituse boikoteerimisest teatanud ka Eesti, Leedu, Ukraina ja Poola alaliidud. Nüüd liitus ka Itaalia võimlemisliit, kelle sportlased võitsid Tokyo olümpial kaks medalit.

Suurem osa FIG-i liikmetest on 11.-12. novembril Istanbulis toimuval kongressil osalemisest siiski teada andnud. Teiste seas viibib üritusel ka Venemaa delegatsioon.

"Rahvusvaheline võimlemisliit koosneb 143 liikmest ja 130 on juba registreerunud," kommenteeris Venemaa võimlemisliidu president Vassili Titov pärast Itaalia loobumist uudisteagentuurile TASS.

"See tähendab, et kongress on otsustusvõimeline, leiab aset ja langetab kõik vajalikud otsused," lisas Titov, kelle sõnul reageerivad mõned kolleegid situatsioonile üleliia politiseeritult.