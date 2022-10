Eestlased on ametis UEFA klubisarjades

Nii UEFA Euroopa liigas kui Konverentsiliigas mängitakse neljapäeval, 13. oktoobril alagrupikohtumisi, kuhu on määramisi teeninud mitmed Eesti kohtunikud ja ametnikud.

Euroopa liiga C-alagrupis lähevad omavahel vastamisi Ludogorets (Bulgaaria) ja HJK (Soome). Mängu teenindab Eesti kohtunikebrigaad: peakohtunik on Kristo Tohver, äärtel abistavad teda Silver Kõiv ja Sten Klaasen ning neljanda kohtunikuna on ametis Martti Pukk. Eesti brigaadi abistavad videokohtunik Luca Pairetto ja abivideokohtunik Daniele Doveri (mõlemad Itaalia). Kodumeeskond Ludogorets asub alagrupis nelja punktiga teisel kohal, viimasel ehk neljandal real asuva HJK arvel on kolmest kohtumisest üks punkt. Avavile kõlab Eesti aja järgi kell 22, vahendab jalgpall.ee.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) infrastruktuuri juht Targo Kaldoja täidab delegaadikohustusi Slovakkias toimuval Konverentsiliiga kohtumisel. H-alagrupi mängus lähevad omavahel vastamisi Bratislava Slovan (Slovakkia) ja Basel (Šveits). Basel on kuue punktiga oma alagrupi liider, kusjuures võrdne arv punkte on kogutud Eesti koondise kaitsja Nikita Baranovi koduklubi Jerevani Pyunikuga. Slovan asub nelja punktiga kolmandal real. Avavile kõlab kell 19.45.

Eesti meeste koondise mänedžer Miko Pupart täidab korraldusjuhi (venue director) ülesandeid Istanbulis, kus kohtuvad Konverentsiliiga alagrupikohtumise raames Istanbuli Basaksehir (Türgi) ja RFS (Läti). Alagrupi kolmest mängust on kodumeeskonnal kirjas seitse punkti ning asutakse liidrikohal, Läti meeskond paigutub kahe punktiga neljandale kohale. Kohtumine algab kell 19.45.

Premium liiga mängude korraldusjuht Siim Juks täidab ametikohustusi Budapestis, kui tegutseb korraldusjuhina (venue director) Euroopa liiga H-alagrupi mängus Ferencvárose (Ungari) ja Crvena zvezda (Serbia) vahel. Eelmine omavaheline kohtumine lõppes Serbia meeskonna 4:1 paremusega, seejuures on nad alagrupis kolme punktiga viimasel ja Ferencvaros kuue punktiga esimesel kohal. Mängu avavile kõlab kell 22.