TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis alustab EM-valiksarja Tšehhi vastu

Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel on Tšehhi sage osaline, kaks korda on lõpetatud esikuuikus. Eesti koondisel on finaalturniiride arve veel avamata.

Järgmine EM-finaalturniir peetakse 2024. aasta jaanuaris Saksamaal ja sinna pääseb 24 meeskonda. Neli rahvuskoondist said otsepääsme – korraldajamaa ning jaanuaris lõppenud EM-i esikolmik ehk Rootsi, Hispaania ja Taani. Ülejäänud 20 kohta täidetakse valikturniiril, kus 32 meeskonda on jaotatud kaheksasse neljaliikmelisse alagruppi. Koha finaalturniiril kindlustavad iga alagrupi kaks esimest ning neli paremat kolmanda koha saavutanud meeskonda. Eesti rahvuskoondise vastasteks on kolmandas alagrupis Island, Tšehhi ja Iisrael.

Pärast esmaspäevast reisipäeva tegi Eesti koondis teisipäeval esimesed kaks trenni käsipalliväljakuks ümber kohandatud Ostrava jäähallis. Tavapärastest mängijatest jäävad traumaga kõrvale Mait Patrail ja Karl Roosna, haiguse tõttu on eemal Andris Celmins ja klubikohustustega on hõivatud Jaapanis mängiv Dener Jaanimaa.

"Nagu alati, peame oma tugevustele rõhuma ja katsuma üles leida vastaste nõrgad kohad, kui neid Tšehhi ja Islandi sugustel meeskondadel üldse on," rääkis ERR-ile koondise peatreener Thomas Sivertsson. "Püüame pisut teistmoodi läheneda. 7 vs 6 taktika on alati väiksemate meeskondade arsenalis, katsume seda targalt kasutada."

Tšehhi koondis jõudis 2018. aasta EM-il kuue hulka, tänavu jäädi heitluses veerandfinaalikoha pärast lõpusekundeil alla hilisemale võitjale Rootsile. Sivertssoni sõnul Eestil lihtsat mängu kindlasti oodata ei ole.

"Neil jagub häid mängijaid igale positsioonile, väga kõrgel tasemel on neil paremsisemine, pikakasvuline väravakütt, kes mängib suurepäraselt. Kõik paremakäelised pallurid on neil tugevad ja füüsilised," kinnitas Sivertsson. "Väga hea meeskond; nad olid tõesti nelja sekundi kaugusel, et lülitada EM-il konkurentsist Rootsi, kes hiljem võitis. Me teame, et neil on väga-väga hea tiim. Aga selline on käsipall. Platsile läheme ikka alati võidumõtetega, kuigi seekordne vastane on väga kõva."