Marten Männi võitis USA tähtsaima jetispordi võistluse

Ameerika Ühendriikides Arizonas sõideti möödunud nädalavahetusel World Finals võistlus, mis oli ühtlasi jetispordi World Series sarja teiseks etapiks. Lake Havasu võistlus on USA kuulsaim ja tähtsaim jetispordi sündmus, mille ajalugu on aastakümnete pikkune. Kohal oli maailma absoluutne paremik ja Pro Ski GP klassis sai Marten Männi maailma ühe väärtuslikuma jetispordi tiitli –Pro Ski GP klassi World Finals esikoha.

Korralike soojakraadidega sõidetud võistlusnädalavahetus algas Pro Ski GP klassis esimeses sõidus esimesel ringil suure õnnetusega. Tyron Motzouris kukkus ja kahjuks sai ta vees olles tagant tulnud jettidelt saadud löökidest vigastada. Motzouris toimetati kiirelt haiglasse ja sõit peatati ning tühistati. Sealt edasi oli Männi koht kordusstardis kolmas, teises sõidus saavutas ta teise koha ja kolmanda sõidu võitis. Neljas sõit, mis pidi toimuma õhtul, jäi ära peale sõitjate ühist otsust, viidates madalast päikesest tingitud turvalisuse probleemile.

World Finalsi kolme sõidu kokkuvõttes oli Männil ja Kevin Reitereril võrdne arv punkte ja samasugused kohad sõitudest. Otsustavaks sai Männi viimase sõidu võit ja sellega talle World Finalsi võit Kevin Reitereri ja Raphael Maurini ees.

"Väga raske nädalavahetus ja kahtlemata oli see kõige keerulisem emotsionaalne seisund, milles võistelda. Olukord, kus su väga lähedane sõber haiglas oma elu nimel võitleb ja sa oled sunnitud samal päeval võistlema, ei tundunud kuidagipidi loogiline ega võimalik. Aga see oli korraldajate ainus variant meile ja muud üle ei jäänud," nentis Männi. "Esimene sõit oli üle kivide ja kändude, kindlasti kõige halvem, mis ma ennast üle pika aja jetil tundnud olen, kõike arvesse võttes polnud kolmas koht paha. Muutsime iga sõidu vahel jeti seadistust ja liikusime kogu aeg paremuse suunas, nagu ka tulemused näitasid."

"Teisest sõidust teine koht, seda mahajääjast möödumisel tehtud vea tõttu ning kolmandast sõidust juba võit. Keviniga võrdsete punktidega pidime startima viimasesse sõitu, kuid juba paar tundi varem tundus üpris võimalik, et sõit jääb päikeseloojangule liiga lähedale," jätkas Männi. "Enne sõitu saime rajakohtunikelt info, et sõitjatel lastakse üheskoos otsustada, kas madala päikese tõttu võistelda või mitte. Olime eelmisel päeval seda üheskoos arutanud, et GP jettidega me päikesest tingitud nähtavuse halvenemisega lisariske ei võta, seega võeti vastu ühine otsus sõit ära jätta. Selle otsusega teenisin ka etapivõidu ja oma esimese Pro Ski GP tiitli. Kindlasti on praegusel hetkel sellest tiitlist olulisemaid asju ning soovin kogu oma jõu saata Tyronile ja ta lähedastele, et sellest seisust tervena välja tulla."

Jetispordi World Series sarja kolmas ja otsustav etapp sõidetakse 14.-18. detsembril Tais. Enne viimast etappi on punktiseis põnev, Männil ja Maurinil on võrdselt 108 punkti, Reitereril 106 punkti.