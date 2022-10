Neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega

Kuigi mäng algas tasavägiselt, õnnestus turniiri võõrustajatel 16. minutil eduseis haarata, kui täpne oli Maja Jelcic. 24. mänguminutist alates õnnestus Bosnia ja Hertsegoviina neidudel Eesti väravavõrguni viie minuti vältel jõuda veel kolmel korral ning vaheajapausile siirdus Eesti 0:4 kaotusseisus, vahendab jalgpall.ee.

Teise kolmveerandtunni esimese tabamuse said enda nimele võõrustajad, ent viis minutit hiljem avas oma skoori ka Eesti, kui ennastsalgavalt rünnakuolukorras lõpuni läinud Katrin Kirpu oli täpne peaga. Bosnia ja Hertsegoviina poolelt tuli sellele vastus 67. minutil, kui jala sai valgeks Janica Filipovic. Veerand tundi enne mängu lõppu lahendas kontrarünnaku meisterlikult Kristina Teern, tehes seisuks 2:6. Paraku jäi viimane sõna võõrustajatele, sest sihini jõuti ka 81. mänguminutil.

Koondise peatreeneri Taavi Midenbriti sõnul on seitse väravat iga vastase puhul liiga palju ning koondis sai rohkelt olulisi õppetunde. "Esimesed väravad tulid lühikese aja jooksul ja see lõi meid rivist välja. Vastane näitas täna kvaliteeti, mida meile sel aastal veel pakutud ei ole – tegutsesid väga enesekindlalt ja julgelt," rääkis Midenbritt. "Sellisel tasemel vastastega ei ole me hetkel võimelised hoidma piisavat stabiilsust, et nendega terve mängu vältel konkureerida. Samas kui mingeid mängu osi eraldi vaadata, siis näiteks poolaja algused olid positiivsed ja suutsime palju palle võita. Kahe mängu vahel tegelesime kaitseolukordade lugemisega, mis oli täna küll parem kui mängus Moldovaga, aga vajab palju tähelepanu ka edaspidi. Kui võtame vastutuse ja julgeme mängida surve all, oleme võimelised pakkuma kvaliteeti, ent ka see vajab veel tööd-"

Selleks, et vastastele head konkurentsi pakkuda, tuleb Midenbriti sõnul eelkõige iseendasse uskuda. "Et stabiilsemalt mängida, on see kindlasti meie puhul üks kõige tähtsamaid tegureid. Täna eneseusk pärast esimest väravat kadus, aga teisel poolajal meelestatus selgelt paranes – üksteist toetati rohkem ja seda oli hea näha. Kui tüdrukud ise oma võimetesse usuvad, oleme võimelised mängima oluliselt enesekindlamalt ja resultatiivsemalt," lisas Midenbritt.

Nii Eestit kui Moldovat võitnud Bosnia ja Hertsegoviina võitis oma alagrupi ning tõuseb kevadiseks EM-valikturniiri teiseks ringiks A-tugevusgruppi. Moldova arvele jäi kolm punkti ning kahe kaotusega Eesti lõpetas alagrupi kolmandal kohal.