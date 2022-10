Esimest korda toimunud kruusateede MM-il saavutas Gert Kivistik 19. koha

Teise koha sai itaallane Daniel Oss kaotades võitjale 43 sekundit. Itaallane Oss ja belglane Vermeersch asusid sõitu juhtima kui finišini oli jäänud 130 kilomeetrit ning sõidu jooksul kasvas edu kohati kuuele minutile. Igapäevaselt Alpecin-Deceuninck tiimis sõitev belglane ründas viimasel kümnel kilomeetril ja sellega saavutas ta edu Daniel Ossi ees. Kolmandale kohale tuli Mathieu Van Der Poel Hollandist, saades finišis jagu belglasest Greg van Avermaetist. Van Der Poelil kogunes kaotust võitjale üks minut ja 28 sekundit, kirjutab Eesti Jalgratturite Liit.

Gert Kivistik tuli finišisse 19. kohal ajaga viis tundi 17 minutit ja 19 sekundit, kaotades võitjale kuus minutit ja 39 sekundit. 121-st startinud sportlasest lõpetas sõidu 99 ratturit. Graveli maailmameistrivõistlustel teise eestlasena osalenud Gleb Karpenko kukkus peagrupis olles 39. kilomeetril asfaldilt kruusale keerates ja pidi seetõttu võistluse tehniliste probleemide tõttu katkestama.

Gert Kivistik kommenteeris sõitu järgnevalt: "Oli teada, et esimesed 30 kilomeetrit tulevad väga rasked, kuna start oli 10% tõusu peal, millele järgnes tehniline laskumine ning kitsamad põlluteed. Kohe algusest venitati grupp pikaks ning tekkisid väiksemad grupid, mis hiljem tagasi kokku sõideti. Päeva suurimaks katsumuseks sai aga joogipudelite kättesaamine. Meie abilisel ei õnnestunud kokkulepitud punktidesse jõuda, suutsin küll ühe pudeli kelleltki võõralt haarata, kuid ka see polnud piisav. Oma abilist nägin alles sõidu sajandal kilomeetril. Ise usun, et kui oleks jootmine plaanipäraselt läinud, oleksin võinud ka parema koha välja sõita. Samas lõppresultaat MM-i koht top 20 seas pigem positiivne, kuna nii pikki võistlusi olen teinud sellel aastal vähem kui ühel käel sõrmi," võttis Kivistik sõidu kokku.

Naiste arvestuses selgitati võitjad päev varem sõidetud 140-kilomeetrisel rajal. Maailmameistriks krooniti Pauline Ferrand-Prevot (Prantsusmaa), kes saavutas võiduga juba neljanda maailmameistritiitli sel hooajal. Olümpiakrossis, lühirajasõidus ja maastikumaratonis maailmameistriks tulnud Prevot edestas sprindifinišis napilt teisele kohale tulnud Sina Freid (Šveits). Pronksile tuli 11-sekundilise kaotusega itaallanna Chiara Teocchi. Naistes osales MM-il 48 ratturit, kellest finišisse jõudis 39.