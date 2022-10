Naiste vormelisarja viimased etapid jäävad ära, meistriks kuulutati Chadwick

Esialgse kava kohaselt pildid naised sõitma koos vormel-1 pilootidega samal nädalavahetusel Ameerika Ühendriikide GP-l Texase linnas Austinis ja seejärel kaks viimast etappi Mehhiko pealinnas Hermanos Rodriguezi ringrajal.

"Hiljutiste ettenägematute asjolude tõttu, mis olid väljaspool W Seriesi kontrolli, ei saanud me lepingujärgseid vahendeid. Seetõttu olime sunnitud tegema kahetsusväärse otsuse tänavuse hooaja kalendrit lõpuni mitte sõita," kommenteeris sarja looja ja tegevjuht Catherine Bond Muir.

Ta jäi sarja pikaaegse tuleviku osas siiski optimistlikuks ja soovib, et sari jääks F1 tuules püsima. "Me pidime selle otsuse tegema, sest maksetel on ilmselgelt tähtajad ja kõik asjad tuleb ära teha... pidime langetama lihtsalt pragmaatilise otsuse," lisas Bond Muir ajakirjanikele. "Tuleviku osas on tähtis teade see, et ma olen W Seriesi jätkamise osas järgmisel aastal äärmiselt kindel."

W Series loodi 2019. aastal ja sarja eesmärk on viia naispiloot F1 sarja. 2020. jäi sari koroonaviiruse pandeemia tõttu ära, aga kolmel ülejäänud hooajal on esikoha teeninud Chadwick, kes tänavu võitis seitsmest sõidust viis.

Kokku 143 punkti teeninud Chadwickile järgnesid Hollandi piloot Beitske Visser (93 silma) ja teine britt Alice Powell (86).