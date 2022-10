Annuk: tuleb pea püsti lahingusse minna - eks siis pärast vaatab, kas kilbil või kilbiga

Valitseva Eesti meistrina Euroopa karikasarjas otse põhiturniirile pääsenud Pärnu Sadam on kodust liigahooaega alustanud kahe raske võiduga mängudes Keila ja Viimsi vastu.

"Algus tuleb vaevaliselt ja raskelt. Seda võis mõnes mõttes ka eeldada. Mina uue treenerina, palju uusi mängijaid. Mõned ka endised mängijad, kes alles jäid ja keda veel päris hästi ei tunne," kommenteeris Pärnu peatreener Toomas Annuk ERR-ile.

"Oleme Gerdiga [abitreener Gert Kullamäe - ERR] arutanud, kuidas kedagi kasutada, mõningaid nõrkusi peita ja tugevusi välja tuua. Selles osas töö käib. Omavaheline koostöö, suhtlemine väljakul, üksteise leidmine, üksteise usaldamine - need on hetkel põhilised murekohad."

Euromängude lisandumisega tuleb vähemalt novembri lõpuni võidelda kahel rindel. Pärnu meeskonna vastased eurosarjas on Portugali, Hollandi ja Šveitsi klubid Porto, Den Bosch ja Fribourg.

"Tuleb leida õige tasakaal trennide ja puhkuste vahekorras. Kolmapäeval on FC Porto, laupäeval on Ogre, siis tuleb juba kolm nädalat järjest väljas käia. Vahele Prometey ja VEF. Päris keeruline saab olema, aga me ei kurda," jätkas Annuk.

"Ise teadsime, mis väljakutse vastu võtsime. Seda kogemust me tahame, seda võimalust tahame pakkuda mängijatele, ka Eesti mängijatele. Tuleb pea püsti lahingusse minna, eks siis pärast saame vaadata: kilbil või kilbiga."

Kui Pärnu võõrustab kolmapäeval Portot, siis Kalev/Cramo samal ajal Groningeni meeskonda Hollandist. Pärast septembri lõpus võidetud eurosarja valikturniiri on Kalev Eesti-Läti liigas saanud kaks võitu ja ühe lisaaja kaotuse.

"See oli natuke tagajärg eelmisele FIBA turniirile. Panime suure rõhu sinna ja võib-olla keskendumine ja fookus olid natuke vales kohas. Sealt võib-olla tuli ka lisaajakaotus. Kindlasti oli õpetlik mäng, mis näitas palju vigu kätte," selgitas peatreener Heiko Rannula.

"Hooaja alguses oli pigem positiivsed mängud ja emotsiooni palju. Ma arvan, et sealt sai palju õppida. Ma arvan, et oleme enesekindlad. Lihtsalt väikesed tervisemured on. Mõned mängijad ei saanud eelmine nädal praktiliselt trenni teha. Nüüd on nad kõik tagasi. Loodame, et saame kaks nädalat teha korralikku trenni ja valmistuda vastaseks."

Lähinädalatel on eurosarja mängud Kalevi peatreeneri sõnul meeskonna jaoks koduliiga mängudest kindlasti tähtsamad. Kalevlaste tugevamad konkurendid alagrupis on Itaalia klubi Brindisi ja Kiievi Budivelnik. Ukraina meeskonna kodumängud toimuvad Itaalias.

"Ma arvan, et oleme selles liigas konkurentsivõimelised," usub Rannula. "Väga palju oleneb esimesest mängust. Kui seal suudame tulemuse teha, siis on kõik võimalused juba enda käes."