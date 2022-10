Karolin Kaivoja teenindab kaalukat naiste MM-i sõelmängu

Tänavu mitmeid olulisi rahvusvahelisi kohtumisi teenindanud Karolin Kaivoja on teisipäeval, 11. oktoobril ametis naiste maailmameistrivõistluste sõelmängus, mis võib otsustada finaalturniirile pääseja. UEFA võistlussarjades on ametis Eesti kohtunike vaatlejad.

Otsustavas sõelmängus lähevad omavahel Zürichis meie aja järgi kell 20 vastamisi Šveits ja Wales. Mängu peakohtunik on rootslanna Tess Olofsson, Kaivoja täidab esimese abikohtuniku kohustusi ning teisel äärel mõistab õigust Polyxéni Irodótou (Küpros). Mängu neljas kohtunik on Ivana Projkovska (Põhja-Makedoonia) ning videokohtunike brigaadi kuuluvad Jochem Kamphuis (Holland) ja Ella De Vries (Belgia).

Samal päeval peetakse ka Portugali – Islandi ja Šotimaa – Iirimaa sõelmängud. Finaalturniirile pääsevad kuuest naiskonnast otse kaks, kelle sõelmängu ja alagrupiturniiri kohtumiste liidetud punktisumma on suurim. Kolmandal koondisel on võimalik pääs lunastada 17.–23. veebruarini toimuval maailmajagude vahelisel turniiril, mis peetakse Uus-Meremaal.

UEFA Meistrite liigas jätkatakse sel nädalal alagrupimängudega. D-alagrupis on kolmapäeval, 12. oktoobril kell 22 ametis Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) kohtunike komisjoni liige Uno Tutk, kes jälgib kohtunike tegutsemist Tottenhami (Inglismaa) ja Frankfurti Eintrachti (Saksamaa) vahelisel kohtumisel. Meeskonnad kohtusid omavahel ka 4. oktoobril, kui lepiti väravateta viiki. Alagrupis on mõlemal meeskonnal kirjas 4 punkti, Tottenham asub teisel ja Eintracht kolmandal kohal.

Kohtunike vaatleja ülesandeid täidab ka EJLi kohtunike osakonna juhataja Hannes Kaasik, kes on ametis UEFA noorteliiga vastasseisul. Taanis toimuval FC København (Taani) ja Manchester City FC (Inglismaa) vahelisel kohtumisel on Kaasiku vaatluse all Soome kohtunikebrigaad eesotsas Kaarlo Oskari Hämäläineniga. Østerbro staadionil kõlab avavile 11. oktoobril kell 15.