Kaljulaidi MM lõppes teises ringis, Kuusikul avaringis

Klen Kristofer Kaljulaid sai avaringis jagu Kõrgõzstani esindajast Erlan Šerovist, aga kaotas seejärel brasiillasele Rafael Macedole. Mattias Kuusik pidi avaringis tunnistama Liibanoni esindaja Caramnob Sagaipovi paremust.

Kuna eestlaste alistajad finaali ei jõudnud, siis rohkem Kaljulaid ja Kuusik tatamile ei saanud.

Kuni 90-kiloste meeste maailmameistriks krooniti kodupubliku ees heidelnud usbekk Davlat Bobonov, kes alistas finaalis itaallase Christian Parlati. Mõlemad pronksmedalid läksid Gruusiasse: autasu teenisid Luka Maisuradze ja Laša Bekauri.

Teisipäeval alustab MM-heitlusi kuni 100-kiloste meeste hulgas Grigori Minaškin.

"Minu jaoks on MM väga tähtis, sest see võib-olla jääb minu viimaseks MM-iks. Eks see sõltub toetuserahadest ja ka sellest, et ma pole enam nii noor," lausus Minaškin enne turniiri ERR-ile.

"Olen juba veteran, olümpiakvalifikatsioon käib ja on veel mitmeid faktoreid. MM on tähtis, sest judos on MM-i tase kõvasti tugevam kui olümpiamängudel."