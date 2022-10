Ameeriklane püstitas ABA liiga uue punktirekordi

Russelli arvele jäi kuus kahepunktiviset, seitse kolmepunktiviset ning 14 tabavat vabaviset. Lisaks võttis ameeriklane neli lauapalli ja andis neli resultatiivset söötu ja tegi ka neli vaheltlõiget.

Märkimisväärne on ka see, et mängujuhi positsioonil toimetav Russell ei teinud ühtegi pallikaotust. Kokku viibis ta platsil 35 minutit.

Kõigest nädal tagasi alustas ameeriklane oma profikarjääri ning juba esimeses mängus viskas ta 41 punkti.

Russell oli kirjas ka 2022. aasta NBA draft'is, kuid teda ei valinud ükski klubi.