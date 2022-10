Kaks väravat lisaminutitel löönud Napoli asus Itaalia kõrgliigat juhtima

Napoli asus kohtumist 26. minutil Matteo Politano tabamusest juhtima. Teise poolaja algul viigistas Cremonese seisu Cyriel Dessersi väravast.

76. minutil läks Napoli taas ette, kui täpne oli Giovanni Simeone.

Napoli otsustas kohtumise saatuse teise poolaja lisaminutitel, kui 90+3. mänguminutil lõi värava Hirving Lozano ning kaks minutit hiljem vormistas lõppseisu Mathias Olivera Miramontes.

Napoli on üheksa mänguga kogunud 23 punkti, olles võitnud seitse kohtumist. Teisel kohal oleval Atalantal on 21 punkti ning kolmandat positsiooni hoiab Udinese 20 punktiga. AC Milanil on samuti 20 punkti ning nemad on neljandal positsioonil.

Jose Mourinho juhendatav AS Roma (19 punkti) teenis pühapäeva õhtul 2:1 võidu Lecce üle ning meeskond kerkis tabelis viiendaks.