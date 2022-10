Joonas Tamm hoidis FCSB võidumängus oma värava puhtana

Terve mängu platsil olnud Tamm ei lasknud FCSB-le ühtegi väravat lüüa, kui 2:0 võideti Petroluli. Liigas paikneb FCSB 14 punktiga 12. kohal, olles 11. mängust võitnud kolm.

Mets ja Zürich mängisid kodustaadionil lähirivaali Winterthuriga ja matš lõppes 0:0 viigiga. Zürich on Šveitsi kõrgliigas endiselt ainus võiduta meeskond, kes on kümne mänguga kogunud vaid neli punkti ja asub kümne meeskonna konkurentsis viimasel kohal. Winterthur on kuue punktiga üheksandal tabelireal, vahendab Soccernet.

Baranov ja Pjunik jäid derbimängus Araratile alla 0:1. Mängu ainus värav löödi üheksandal minutil. Pjunik asub Armeenia kõrgliigas 15 punktiga neljandal kohal, kaotades mängu rohkem pidanud tabeliliidrile seitsme punktiga. Ararat on 11 punktiga seitsmendal kohal.