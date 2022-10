Barcelona napp võit viis nad taas liigatabelit juhtima

Ainsa värava eest hoolitses Pedri, kes tegi skoori 17. mänguminutil. Gavi tsenderdas palli kasti, kuid Celta Vigo kaitsjad ei suutnud seda enda karistusalast minema lüüa, vaid pall põrkas täpselt Pedrile ette, kes selle väravavõrku lõi.

Võiduga tõusis Barcelona taas tabelit juhtima, olles kogunud 22 punkti. Madridi Realil on täpselt sama palju punkte, kuid Barcelona on parema väravatevahe tõttu juhtpositsioonil. Barcelona on endale kaheksa mängu jooksul lasknud lüüa vaid ühe värava, kuid ise on skooritud 20 korral.

Järgmises liiga kohtumises lähevadki Real ja Barcelona omavahel vastamisi, kui 16. oktoobril mängitakse Reali kodustaadionil Santiago Bernabeul.