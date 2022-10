Morkovkina: ootasime seda turniiri terve aasta

Eesti naiste koondise jaoks on tegu olulise ja kauaoodatud saavutusega: Balti riikide vaheline turniir võideti viimati aastal 2014, pühapäeval tõsteti karikas pea kohale 11. korda.

"Koondis tegi kõike seda, mida oleme sel aastal neile õpetanud," rääkis ERR-ile peatreener Sirje Roops. "Seekord läks kõik nii, nagu pidi minema! Oleme kogu aeg tahtnud palliga mängida, see turniir võimaldas meil seda väga hästi teha."

"Oleme Balti kuningad! On väga tore, et see tiitel lõpuks Eestisse tagasi jõudis," tõdes teine peatreener Anastassia Morkovkina. "Oleme seda turniiri terve aasta oodanud, iga koondiselaager on olnud selle nimel, et see turniir võita."