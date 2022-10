Karp ja Tein: iga positsiooni ei saagi väljakul eestlastega täita

Koduses Eesti-Läti korvpalliliigas on suurem osa meeskondi pidanud kaks-kolm kohtumist, täiseduga jätkavad Ukraina klubi Prometei, Tartu Ülikool, Rapla ja Pärnu.

"Me ei saa midagi põhjapanevat öelda, peale selle, et liiga on huvitav," rääkis saates Jaak Karp. "Meeskondi on võimalik täiendada veebruari lõpuni ehk kui juba tundub, et kõik jooned on enam-vähem paigas, jääb võimalus, et mõni viimase minuti muudatus võib kaalukaussi muuta."

"Esimesi vaateid saab öelda: enam ei kardeta Kalev/Cramot ja selle tunnistuseks on eelmise aasta tulemused," arvas Tanel Tein. "Ka selle võrra on liiga huvitavam, sest me ei tea kunagi, kes võib keda võita. Kuigi Kalev/Cramo võib olla eelarve ja komplekteerituse osas üks paremaid meeskondi, siis kohe neile kullakoormat peale ei paneks ja ühte dominanti enam minu arvates ei ole."

Korvpallist rääkides tulevad tahes-tahtmata teemaks leegionärid ja seda enam mitte ainult klubi-, vaid ka koondiste tasandil. Näiteks lõi hiljutisel EM-finaalturniiril Euroopa meeskondade ridades kaasa mitmeid USA-s sündinud korvpallureid.

"Meie huvides on see, et meil oleks maksimaalselt palju Rapla mängijaid ja maksimaalselt palju Eesti mängijaid, aga mina usun sellesse, et kokkuvõttes on korvpallile suures pildis oluline, et liiga oleks tervikuna maksimaalselt heal tasemel," tõdes Karp. "Neid positsioone, mida ei ole eestlastega võimalik täita, tuleb täita välismaalastega. Kõik peaks panema kokku maksimaalselt hea võistkonna."

"Spordis loeb eelkõige võit, lisas Tein. "Kui suudad oma kasvandikega võiduni jõuda, siis miks mitte, aga paraku see nii pole. On vaja leida hea kompott Eesti vanadest mängijatest, noortest mängijatest ja vastavalt meeskonna komplekteeritusele tuua need lülid, mis sul puudu on. Eesti mängijaid paraku igale positsioonile ei jagu. Jaak teeb ju Raplas juba läbi aastakümnete suurepärast tööd, aga kui oled 6000-inimeselises linnas, ei ole sul noori poisse sellest regioonis reaalselt võimalik võtta. Peame sellest aru saama. Et Raplas või ka Pärnus teha nii kõrgel tasemel meeskonda, on omaette teema ja väärib kiitust. Paraku oleme laial korvpalliturul, peame konkureerima, sest üritame ju ka väljaspool Eestit millegagi hakkama saada," sõnas Tein.