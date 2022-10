Paide tuli teisel poolajal Kuressaare vastu välja 1:3 kaotusseisust

Kuressaare läks juba kümnendal minutil Mattias Männilaane väravast juhtima, kuus minutit hiljem tõi Mechini Gomise tabamus tabloole viigi, aga Sten Reinkorti duubel 32. ja 40. minutil viisid kodumeeskonna vaheajaks siiski kahe värava ette.

Teise poolaja alguses leidis Paide aga kaks kiiret väravat, kui esmalt vähendas Robi Saarma 49. minutil külaliste kaotusseisu minimaalseks ning kümme minutit hiljem tõi Kristofer Piht tabloole lõppseisu.

Paide on viis vooru enne hooaja lõppu 58 punktiga kolmandal kohal, aga Nõmme Kalju on neist vaid kolme punkti kaugusel. Kuressaare on 45 punktiga viies.